Fünf Objekte von verbotener Reichsbürger-Gruppe durchsucht

Kiel. Im Zusammenhang mit dem ersten bundesweiten Verbot einer Reichsbürger-Gruppierung durch Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) ist es am Donnerstagmorgen auch in Schleswig-Holstein zu Durchsuchungen gekommen. Bei den Maßnahmen seien insgesamt fünf Objekte von zwei Personen in den Kreisen Segeberg und Steinburg durchsucht worden, teilte Innenminister Hans-Joachim Grote in Kiel mit. Grote hatte die Durchsuchungen zuvor beim Verwaltungsgericht Schleswig beantragt. Der Verein "Geeinte deutsche Völker und Stämme" wird der extremistischen Reichsbürgerbewegung zugerechnet. Nach dpa-Informationen gab es in zehn Bundesländern Durchsuchungen.