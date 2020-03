Schulen in Hamburg sollen bis 19. April geschlossen bleiben

Hamburg. Die Schulen in Hamburg sollen wegen der Corona-Pandemie bis zum 19. April geschlossen bleiben. "Es macht Sinn, nach Schleswig-Holstein nachzuziehen, weil doch viele Familien in der Metropolregion leben", sagte Peter Albrecht, Sprecher der Hamburger Schulbehörde, am Mittwochabend der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatte das NDR-"Hamburg-Journal" berichtet. Damit verlängert Hamburg die Schulschließungen um drei Wochen und zieht mit dem Nachbarland Schleswig-Holstein gleich, wo die Schulen ebenfalls bis zum 19. April geschlossen bleiben. Ursprünglich sollten die Hamburger Schulen nur bis zum 29. März geschlossen bleiben.

Die Hamburger Sozialbehörde ist nach Angaben eines Sprechers dafür, dass die Kitas ebenfalls bis zum 19. April geschlossen bleiben. Man müsse sich am Donnerstagmorgen aber noch mit den Trägern abstimmen, sagte der Sprecher. Danach werde eine Entscheidung bekanntgegeben.