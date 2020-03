Grote zu Corona: Polizei setzt auf Dialog statt Bußgelder

Kiel. Die Polizei in Schleswig-Holstein setzt bei der Einhaltung der Maßnahmen gegen die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus primär auf den Dialog mit den Bürgern. "Wir setzen weiterhin vorrangig auf gute Aufklärung und Akzeptanz", sagte Innenminister Hans-Joachim Grote (CDU) am Mittwoch in Kiel. "Mir ist wichtiger, dass die Menschen sich heute an die Anweisungen halten, als dass sie morgen Bußgelder bezahlen."

"Unsere Landespolizei ist und bleibt eine Bürgerpolizei", betonte Grote. Sie setzt wie auch die Landesregierung auf die Vernunft der Bürger und appelliere in erster Linie daran, die veröffentlichten Maßnahmen sehr ernst zu nehmen und unbedingt einzuhalten.

Neben den bereits eingerichteten Kontrollstellen an den Zufahrtsstraßen der Inseln und den Kontrollstellen der Bundespolizei an der dänischen Grenze würden deshalb derzeit keine weiteren flächendeckenden Kontrollstellen eingerichtet. "Kontrollen werden im Rahmen des Präsenzdienstes lageangepasst und im Einzelfall durchgeführt", sagte Grote.