Hamburger gründen deutlich mehr neue Betriebe

Hamburger Unternehmer haben im vergangenen Jahr 4739 Betriebe gegründet, deren Rechtsform oder Beschäftigtenzahl auf eine größere wirtschaftliche Bedeutung schließen lassen. Das waren zwölf Prozent mehr als im Jahr 2018, teilte das Statistikamt Nord am Mittwoch in der Hansestadt mit. Damit stellten die Betriebsgründungen im Jahr 2019 einen Anteil von 26 Prozent an allen Gewerbeneugründungen (2018: 24 Prozent). Je 1000 Einwohner wurden in Hamburg rechnerisch 2,6 Betriebe gegründet. Die Betriebsgründungsquote lag somit um 0,3 Punkte über dem Wert im Jahr 2018.