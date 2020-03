Nach Einsturz eines Baugerüsts sucht Kripo nach der Ursache

Hamburg. Nach dem Einsturz eines Baugerüstes in Hamburg-St.-Pauli, bei dem zwei Menschen starben, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Dabei geht es unter anderem um die Frage, ob menschliches Versagen oder ein technischer Defekt Auslöser des Unglücks waren, wie ein Sprecher der Polizei Hamburg am Mittwoch sagte.

Am Dienstag war an einer Seite eines sechsgeschossigen Rohbaus das Gerüst komplett eingestürzt. Dabei krachten auch Fassadenteile in die Tiefe. Zwei Arbeiter wurden unter Trümmerteilen begraben. Von ihnen konnte ein 37-Jähriger nur noch tot geborgen werden. Sein 51-jähriger Kollege starb im Krankenhaus an den Folgen seiner Verletzungen. Drei weitere Arbeiter wurden zum Teil schwer verletzt, hieß es. Ein 26-Jähriger kam mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus, die beiden anderen kamen mit leichten Blessuren davon.