Ersten Passagieren am Hamburg Airport Einreise verweigert

Hamburg. Das wegen der Coronakrise angeordnete Einreiseverbot für alle Nicht-EU-Bürger wird auch am Hamburger Flughafen kontrolliert. Es habe auch schon Einreiseverweigerungen gegeben, sagte eine Sprecherin der Bundespolizei am Mittwoch. Zu Zahlen äußerte sie sich nicht. Im Vergleich zu normalen Zeiten gebe es aber einfach deutlich weniger Ankünfte, sagte sie. Diese würden kontrolliert. Auch eine Sprecherin des Flughafens erklärte, der Betrieb am Airport sei sehr ruhig. Es mussten nach ihren Angaben bislang weder Maschinen umkehren, noch Passagiere in Flugzeugen warten.

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hatte am Dienstag ein faktisches Einreiseverbot für Nicht-EU-Bürger angeordnet, das zunächst für 30 Tage gelten soll. Am Frankfurter Flughafen etwa waren am Mittwoch mehr als 100 Flüge davon betroffen. Bis zum Morgen wurden gut 5000 Menschen kontrolliert, sagte ein Sprecher der Bundespolizei.