"Komödianten-Theater-Notdienst" für die Welt

Kiel. Einen "Komödianten-Theater-Notdienst für Schleswig-Holstein und die Welt" in Corona-Zeiten will eine kleine Bühne in Kiel leisten. Seit Dienstag präsentieren die Schauspieler vom Theater "Die Komödianten" auf ihrer Homepage, auf Facebook und Instagram kurze Videos mit Liedern, Texten oder Szenen aus der Weltliteratur. Begonnen hat Theaterdirektor Markus Dentler. Sein Motto: "Wir spielen immer und überall. Jetzt bleibt uns immerhin noch das Internet." Die am Dienstag verbreitete Pressemitteilung endet mit den Worten: "The Show must go on."