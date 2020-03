Kassenärztliche Vereinigung: Schutzanzüge werden knapp

Hamburg. Die Schutzanzüge, die Ärzte dringend für eine Testung auf den Coronavirus brauchen, werden in Hamburg langsam knapp. "Wir versuchen seit Wochen verzweifelt, irgendwo auf der Welt Schutzausrüstung zu kaufen, das ist fast nicht möglich", sagte Walter Plassmann, Vorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung Hamburg (KVH), am Dienstag in der Hansestadt. Vor Wochen hätte ihnen die Bundesregierung versprochen zu helfen, bisher jedoch ohne Ergebnis. "Da ist nichts gekommen. Nicht eine einzige Maske haben wir gekriegt", sagte Plassmann. Es müsse jedoch allen klar sein: "Wenn uns die Schutzausrüstung ausgeht, dann sind wir am Ende".