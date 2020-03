Hamburg. Ein aus dem offenen Vollzug in Norderstedt geflüchteter Strafgefangener lebt nach Informationen von "bild.de" inzwischen am Mittelmeer. Der 59-Jährige habe eine Wohnung mit Meerblick und einen Job als Grundstücksverwalter, berichtete die Online-Ausgabe von "Bild Hamburg" am Dienstag. Die Staatsanwaltschaft erklärte, der Gefangene sei am 15. September 2019 nicht von einem genehmigten Ausgang aus dem offenen Vollzug in die Hamburger JVA Glasmoor zurückgekehrt.

Er sei wegen Diebstahls im besonders schweren Fall und Körperverletzung zu einem Jahr und sieben Monaten verurteilt worden. Laut "bild.de" stahl er einer alten Dame 30.000 Euro. Zu Haftbefehl und Fahndungsmaßnahmen wollte sich die Staatsanwaltschaft nicht äußern.