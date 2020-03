Kinder sollten trotz Corona feste Tagesabläufe haben

Hamburg. Kinder- und Jugendpsychiater raten Eltern in Zeiten der Corona-Pandemie zu festen Strukturen und Tagesabläufen für ihre Kinder. "Eine Schulschließung über eine Zeit von vier Wochen ist machbar, wenn es zuhause feste Abläufe gibt oder es gelingt, für die Situation angebrachte Strukturen zu organisieren", sagte die Vorstandsbeauftragte des Berufsverbands der Ärzte für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie in Deutschland, Christa Schaff, am Dienstag. Es sei wichtig, dass für Kinder und Jugendliche jetzt normale Strukturen und Abläufe aufrecht erhalten blieben, auch wenn sie zuhause seien. Andernfalls könnten Unsicherheit, Ängste und Orientierungslosigkeit entstehen, auch weil soziale Kontakte wegfielen.

"Es ist notwendig zu vermitteln, dass Schule jetzt zuhause ist", sagte die stellvertretende Vorsitzende der Hamburger Stiftung "Achtung! Kinderseele". Weiterhin früh aufstehen, zu festen Zeiten lernen, eine rhythmische Abfolge an Aufgaben und Pflichten sollten beibehalten werden. "Kinder geraten in Unsicherheiten, bekommen schlimmstenfalls Ängste, wenn Eltern es nicht schaffen, gewohnte Strukturen aufrechtzuerhalten oder stabile Strukturen zu schaffen", sagte Schaff. Wenn ohnehin aufgrund der aktuellen Entwicklungen schon diffuse Ängste vorhanden seien, bekämen diese zusätzlichen Nährboden, wenn Eltern ihre Unsicherheiten oder auch ihren Unmut über Schul- und Kitaschließungen zuhause äußerten.

Schaff betonte, Lehrer und Eltern sollten die Kinder kind- und altersgerecht über die Corona-Pandemie aufklären: "Wir müssen ihnen sagen, dass damit Krankheiten verhindert werden können und sie geschützt werden sollen. Den Kindern zu erklären, dass die Schule zu ist, weil sie krank werden könnten, wäre die falsche Botschaft."