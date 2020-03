Reiter-Derby: Vorbereitungen trotz Corona wie geplant

Hamburg. Zwei Monate vor dem deutschen Spring- und Dressur-Derby sehen die Organisatoren trotz der Maßnahmen gegen die Coronavirus-Pandemie noch keinen Anlass, das Reitturnier in Hamburg abzusagen. "Derzeit laufen alle Vorbereitungen für das Deutsche Spring- und Dressur-Derby wie geplant", hieß es in einer Mitteilung am Dienstag.

Absagt wurde hingegen das Auftakt-Turnier der traditionsreichen Nationenpreis-Serie in La Baule. Die Veranstaltung in der Bretagne sollte ein Woche vor dem Derby in Hamburg stattfinden. Grund der Absage seien die Maßnahmen gegen den Coronavirus.

"Auch wir nehmen die aktuelle Situation sehr ernst", schrieben die Veranstalter in Hamburg. Einschätzungen und Anordnungen reichten derzeit nicht aus, um die für den 20. bis 24. Mai geplante Traditionsveranstaltung abzusagen oder zu verschieben. Die Entwicklung würde aber tagesaktuell verfolgt.

In diesem Jahr feiert das deutsche Spring-Derby auf der legendären Anlage in Hamburg-Klein Flottbek sein 100-jähriges Jubiläum. Im Rahmen des Turniers findet auch ein Springen der Millionenserie Global Champions Tour statt.

Der Weltreiter-Verband FEI hat empfohlen, angesichts der Verbreitung des Coronavirus vorerst alle Reitturniere auszusetzen. Bereits abgesagt wurde das Weltcup-Finale im Springen und der Dressur Mitte April in Las Vegas. Auch der Auftakt der Freiluft-Saison mit dem Vier-Sterne-Turnier in Hagen am Teutoburger Wald Ende kommendes Monats fällt aus.