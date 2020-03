Corona-Verfügungen sollen künftig sofort in Kraft treten

Hamburg. Die rechtlichen Anordnungen des Senats in der Corona-Krise sollen künftig sofort nach ihrer Verkündung in Kraft treten. Bislang werden die sogenannten Allgemeinverfügungen erst am Tag nach der Veröffentlichung wirksam. Der Senat habe am Dienstag die Rechtsänderung beschlossen und wolle sie der Bürgerschaft vorlegen, sagte Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD). Das Parlament tritt am Mittwoch zu seiner ersten Sitzung nach der Bürgerschaftswahl vom 23. Februar zusammen. "Wir wollen noch schneller werden, damit wir handlungsfähig sind in solchen Situationen", sagte Tschentscher.

Gesundheitssenatorin Cornelia Prüfer-Storcks (SPD) stellte unterdessen eine fünfte Allgemeinverfügung vor, nach der Rückkehrer aus Risikogebieten, Menschen mit Atemwegsinfektionen und Kinder unter 16 Jahren nicht mehr Pflegeheime, Behinderteneinrichtungen, Krankenhäuser und Rehakliniken betreten dürfen. Ein solches Verbot gilt schon für Schulen und Kitas. Zudem werden jetzt Tagespflegeeinrichtungen für Senioren geschlossen.