Krankenhausbewegung: Mehr Testzentren und Reinigungskräfte

Hamburg. Die Hamburger Krankenhausbewegung hat die Schaffung von Coronavirus-Testzentren gefordert. "Die Möglichkeit zu massenhaften Tests ist ein entscheidendes Mittel zur Senkung der Infektionsrate", sagte ein Sprecher der Bewegung am Dienstag in Hamburg. Stattdessen kämen die Menschen derzeit in die Notaufnahmen, die drohen, "unter dem Ansturm einfach zusammenzubrechen". Ein weiterer Grund dafür sei, dass Kollegen derzeit tagelang ausfallen, weil sie nicht zeitnah getestet werden können.

Der selbst organisierte Zusammenschluss aus Beschäftigten verschiedener Berufsgruppen in Hamburger Krankenhäusern appellierte zudem eindringlich an die Bevölkerung, die Maßnahmen zur Eindämmung des neuartigen Coronavirus ernst zunehmen. "Es geht darum, sich selbst und die Menschen, die Ihnen nahe stehen, zu schützen. Und zu gewährleisten, dass wir die medizinische Versorgung aufrecht erhalten können", sagte eine Sprecherin dazu. Dabei gehe es vor allem darum, "die Last vor allem auf den Hamburger Intensivstationen so gering wie möglich zu halten". Nur, wenn alle konsequent ihre sozialen Kontakte so weit wie möglich einschränken, könne gewährleistet sein, "dass die Gesundheitsversorgung im Krankenhaus nicht zusammenbricht".

Zudem fordert die Bewegung, dass Vertreter aus allen Klinikbereichen Teil von neu eingerichteten Krisenstäbe werden und dass das Reinigungspersonal an allen Krankenhäusern aufgestockt werden muss.