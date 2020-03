Hagenbecks Tierpark schließt

Hamburg. Auch der Tierpark Hagenbeck in Hamburg schließt wegen der Coronakrise seine Pforten. "Als Vorsichtsmaßnahme zur Eindämmung von Infektionen durch das Coronavirus (Covid-19) bleiben der Tierpark und das Tropen-Aquarium bis auf Weiteres geschlossen", teilte Hagenbeck am Dienstag mit. Ab Mittwoch sei der Park ganz geschlossen. Am Samstag war bereits das Tropen-Aquarium des Parks für Besucher gesperrt worden. Die Versorgung der Tiere sei weiter gesichert, betonte eine Sprecherin.

Sie begründete die Schließung des gesamten Parks mit der Ankündigung von Kanzlerin Angela Merkel. Diese hatte am Montagabend erklärt, dass Deutschland mit drastischen Einschränkungen die Ausbreitung des Coronavirus in Deutschland bremsen wolle. Es gehe darum, soziale Kontakte zu verringern. Geschlossen werden sollen deshalb auch Freizeit- und Tierparks.