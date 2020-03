Hamburg. Die erheblichen Einschränkungen des öffentlichen Lebens in Hamburg und Norddeutschland wegen der Ausbreitung des Coronavirus sind weiter verschärft worden. ab Dienstag gelten sogar noch strengere Regeln im Kampf gegen die Pandemie. Viele Geschäfte bleiben geschlossen.

Schleswig-Holstein will Fahrschulbetrieb ruhen lassen

Wegen der Corona-Pandemie will Schleswig-Holstein künftig neben den Schulen auch den Fahrschulbetrieb in Theorie und Praxis ruhen lassen. „Beim Theorieunterricht sitzen viele Menschen auf engem Raum zusammen und es besteht daher das nicht unerhebliche Risiko, dass sich mehrere Fahrschüler gleichzeitig infizieren“, sagte Verkehrsminister Bernd Buchholz (FDP) am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Einen entsprechenden Beschluss fasste die Landesregierung am Montag.

Auch praktischen Fahrschulunterricht soll es im Norden vorläufig nicht mehr geben. Da Fahrlehrer beim praktischen Unterricht auf engem Raum mit Schülern Kontakt hätten, bestehe für beide Seiten ein erhöhtes Infektionsrisiko, sagte Buchholz.

Stützpunkt-Leiterin: Corona-Zwangspause belastet Sportler

Nach der Schließung des Olympiastützpunkts Hamburg/Schleswig-Holstein zur Eindämmung des Coronavirus herrscht nach Auskunft von Leiterin Ingrid Unkelbach große Unsicherheit unter den Olympia-Kandidatinnen und -Kandidaten. „Wenn sie sechs Wochen lang nicht trainieren, brauchen wir sie nicht mehr zu entsenden“, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur.

Unkelbach hat daher einen Antrag auf eine Sondergenehmigung gestellt, damit die Athletinnen und Athleten wieder ihr Training für die Olympischen Spiele im Sommer in Tokio aufnehmen können. Betroffen von der Schließung in Hamburg sind unter anderen zehn Beachvolleyballer, 15 Hockeyspieler und fünf Schwimmer, dazu kommen einige weitere potenzielle Olympia-Starter aus anderen Sportarten. Die schleswig-holsteinische Außenstelle Ratzeburg (Rudern) ist indes noch in Betrieb, die Möglichkeiten in Kiel (Segeln) sind hingegen massiv eingeschränkt.

Die Behörden in Hamburg hatten am Sonntag mitgeteilt, dass wegen der Coronavirus-Pandemie bis zum 30. April unter anderen alle Sportstätten gesperrt sind.

Neben der Trainings-Zwangspause werden die Sportlerinnen und Sportler laut Unkelbach zudem durch die Ungewissheit belastet, ob die Olympischen Spiele überhaupt im Juli und August stattfinden. Auch sind ihnen durch Absagen von Wettkämpfen die Qualifikations-Möglichkeiten weggefallen. „Einige stellen sich schon die Frage: Wofür trainiere ich eigentlich?“, sagte die OSP-Leiterin. Es wäre für die Athletinnen und Athleten sinnvoller, wenn eine klare Entscheidung fallen würde. „Das ist besser als die Hängepartie.“

Coronavirus: So können Sie sich vor Ansteckung schützen

Niesen oder husten Sie am besten in ein Einwegtaschentuch, das sie danach wegwerfen. Ist keins griffbereit, halten Sie die Armbeuge vor Mund und Nase. Danach: Hände waschen

Regelmäßig und gründlich die Hände mit Seife waschen

Das Gesicht nicht mit den Händen berühren, weil die Erreger des Coronavirus über die Schleimhäute von Mund, Nase oder Augen in den Körper eindringen und eine Infektion auslösen können

Ein bis zwei Meter Abstand zu anderen Menschen halten

Schutzmasken und Desinfektionsmittel sind überflüssig – sie können sogar umgekehrt zu Nachlässigkeit in wichtigeren Bereichen führen

Wasserversorger: „Trinkwasserversorgung ist relativ krisensicher“

Hamburger müssen sich trotz des sich ausbreitenden Coronavirus wegen ihres Trinkwassers aus der Leitung keine Sorgen machen. „Die Trinkwasserversorgung ist relativ krisensicher, weil vieles voll automatisch abläuft“, sagte Ole Braukmann, Sprecher des Wasserversorgers Hamburg Wasser, der Deutschen Presse-Agentur. Das funktioniere sonst auch am Wochenende ganz problemlos, wenn lediglich ein Bereitschaftsdienst arbeitet. „Natürlich muss man das überwachen.“

Zudem sei das Unternehmen auf den Ernstfall vorbereitet, ein Einsatzstab habe sich schon vor zwei Wochen konstituiert. Vorsichtshalber sei vor mehreren Tagen ein Teil der Mitarbeiter nach Hause geschickt worden, „damit wir einen Reservepool aufbauen und auf Ausfälle reagieren können“. Das sei bislang eine rein präventive Maßnahme gewesen. Viele der 2400 Mitarbeiter würden zudem nach Möglichkeit von zu Hause aus arbeiten. Etwa die Hälfte der Angestellten arbeite im technischen Bereich. „Wir fühlen uns sehr gut vorbereitet. Klar, wenn alle Mitarbeiter ausfallen würden, hätten wir auch ein Problem, aber davon gehen wir ja nicht aus“, so Braukmann. Hamsterkäufe in Sachen Mineralwasser seien deshalb nicht nötig.

Auf den Wasserverbrauch habe die Coronakrise bislang noch keine spürbare Auswirkung. „Im Vergleich zu den Vorjahren sieht man keine signifikante Abweichung.“ So hätten die Hamburger zwischen dem 1. und dem 15. März bislang im Schnitt 330 000 Kubikmeter Wasser täglich verbraucht. Im Vorjahreszeitraum waren es 324 000 Kubikmeter und 2018 wurden 337 000 Kubikmeter Wasser gezählt. „Das bewegt sich im normalen Schwankungsbereich.“

Das zusätzliche Händewaschen allein würde die Verbräuche nicht spürbar nach oben schnellen lassen. „Außerdem waren zuletzt viele in den Ferien. Jetzt sind zwar alle wieder da, aber durch das Home Office entfallen die Verbräuche, die von Pendlern nach Hamburg verbraucht würden.“

Zahlreiche Verhandlungstermine am Kieler Landgericht aufgehoben

Wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus auch im Norden sind bereits Prozess-Termine am Landgericht Kiel aufgehoben worden. „Die Kammern sind aufgefordert zu prüfen, welche Verhandlungen in welchem Umfang stattfinden müssen oder verschoben werden können“, sagte ein Gerichtssprecher der Deutschen Presse-Agentur. Das gelte sowohl in Zivil- als auch in Strafsachen, bei denen eine zu lange Unterbrechung aufgrund der gesetzlich vorgegebenen Fristen dazu führen würde, dass die Prozesse von Neuem beginnen müssten.





„Tatsächlich finden einzelne Verhandlungen statt, es sind aber auch zahlreiche Termine aufgehoben oder etwa durch die Verschiebung von Zeugenvernehmungen verkürzt worden“, sagte der Gerichtssprecher. Grund ist das Ansteckungsrisiko. In der laufenden Woche waren am Landgericht 18 Strafprozess-Termine geplant. Davon waren am Montag bereits fünf aufgehoben, andere wurden verkürzt.

Insbesondere Richter sind bereits technisch für Heimarbeit ausgerüstet. Alle Mitarbeiter des Landgerichts sollen prüfen, welche Arbeiten kurzfristig im Gericht erledigt werden müssen. Teilweise können Aufgaben von zu Hause erledigt werden. „Aufgrund der Gesamtumstände ist in gerichtlichen Verfahren im gesamten Bezirk zwangsläufig mit Verzögerungen zu rechnen“, sagte der Sprecher. Die Erledigung unaufschiebbarer Geschäfte sei aber gewährleistet.

Bauern fürchten Engpass bei Erntehelfern – besonders in der Spargelernte

Die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus bereitet den Bauern Probleme. Grund ist nach Angaben der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein unter anderem, dass zahlreiche Betriebe auf Erntehelfer angewiesen sind. „Vor allem die geschlossene Grenze nach Polen sorgt für Unruhe, da auf vielen Höfen in Schleswig-Holstein Arbeitskräfte aus Osteuropa im Einsatz sind“, sagte Kammersprecherin Daniela Rixen.

Aktuell sorgen sich besonders die Spargelbauern. Das Selber-Ernten - wie auf Erdbeerfeldern praktiziert - werde beim Spargel nicht klappen. Für das sogenannte Spargelstechen sei ein großes Know-how notwendig. Daher könnten Überlegungen von Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) zur Hilfe „nicht eins zu eins umgesetzt werden“, sagte Rixen. Die Ministerin wollte Angestellte aus der Gastronomie auf den Feldern arbeiten lassen, die aufgrund von Corona ohne Beschäftigung sind.

So werden die Spargel-Bauern stattdessen unter anderem auf die Mobilisierung von Arbeitskräften aus der eigenen Familie setzen. Denn für einige Betriebe sei Spargel die Haupteinnahme. „Sie hoffen, mit einem blauen Auge davon zukommen.“

Andere Teile der Landwirtschaft leiden ebenfalls unter dem neuartigen Coronavirus. Unter anderem wegen der Unsicherheit, ob die Lieferkette vom Erzeuger zu den Konsumenten bestehen bleibe. So sei der Preis für Schweinefleisch „um circa zehn bis zwölf Prozent runtergegangen“, sagte Rixen. „Da spielt ein bisschen die Sorge mit, dass Schlachthöfe im Falle von Corona dicht machen könnten.“ Ähnliches gelte für Molkereibetriebe.

