Hamburger Gerichte verschieben Verfahren und Haftantritte

Hamburg. An den Hamburger Gerichten werden zur Eindämmung des neuartigen Coronavirus zahlreiche Verhandlungen verschoben. Stattdessen sollen möglichst nur noch dringende Fälle von den Richtern bearbeitet werden, wie die Justizbehörde am Montag mitteilte. Ein Teil der Arbeiten, wie etwa eine Haftprüfung, sollen demnächst mithilfe von iPads erledigt werden.

"Auch für die Gerichte gilt, dass wir die Gelegenheiten, in denen Menschen aufeinander treffen und einander anstecken können, vorübergehend minimieren müssen", sagte Gerichtssprecher Kai Wantzen dazu. Welche Gerichtsverfahren stattfinden oder geschoben werden können, entscheiden die jeweiligen Richter. "Haftsachen und bereits länger andauernde Hauptverhandlungen stehen hier im Vordergrund, denn diese Verhandlungen dürfen nach der Strafprozessordnung nur begrenzt unterbrochen oder verschoben werden." Nicht zeitkritische Gerichtstermine werden dementsprechend verschoben oder zurückgestellt. Wie viele das in etwa sind, konnte Wantzen nicht sagen.

Ansonsten gelten an den Hamburger Gerichten folgende Regeln: Rückkehrer aus Risikogebieten oder Menschen mit grippeähnlichen Symptomen haben keinen Zutritt zu den Gerichtsgebäuden und Justizvollzugsanstalten. Die Vollstreckung von Ersatzfreiheitstrafen, zum Beispiel wenn ein Schwarzfahrer seine Geldstrafe nicht zahlen kann, wird in den meisten Fällen zunächst befristet aufgeschoben. Davon sind etwa 90 Menschen betroffen. Auch der Jugendarrest soll vorübergehend nicht vollzogen werden. In den JVAs können Häftlinge zunächst bis Dienstag keinen Besuch empfangen; künftige Regelungen dazu werden geprüft.

Dass künftig in den Gerichtssälen Atemmasken getragen werden müssen, sei derzeit in Hamburg kein Thema. "Schutzkleidung in Gerichtsverhandlungen kommt aus meiner Sicht nur in ganz besonderen Ausnahmekonstellationen in Betracht, etwa wenn es sich um einen zwingenden Termin handelt und spezielle Vorkehrungen getroffen werden müssen", sagte Wantzen dazu.