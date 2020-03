St. Pauli-Chef Göttlich für Saison-Aussetzung durch DFL

Hamburg. FC St. Paulis Präsident Oke Göttlich hat die Aussetzung des Spielbetriebs durch die Deutsche Fußball Liga (DFL) bis zum 2. April wegen der Coronavirus-Pandemie ausdrücklich begrüßt. "Wir wollen den eingeschlagenen Weg weitergehen und primär die Gesundheit der Bevölkerung und die Eindämmung des Virus verfolgen - genau das wurde heute von der DFL auch bestätigt", sagte er nach der Außerordentlichen Mitgliederversammlung der 36 Profivereine am Montag in Frankfurt/Main.

Der Chef des Hamburger Zweitligisten betonte, dass der Profi-Fußball ein Geschäftsbetrieb sei, "an dem mehrere hundert Mitarbeiter*innen hängen. Deren Wohl und unserer sozialen Verantwortung ihnen gegenüber wollen wir auch zukünftig gerecht werden, weswegen wir dem Antrag des DFL-Präsidiums zugestimmt haben."

DFL-Chef Christian Seifert hatte nach der Krisensitzung die angespannte Situation deutlich gemacht. "Ich möchte die Lage nicht dramatisieren, sie ist schon ernst genug. Aber ohne die Einnahmen aus TV, Ticketing und Sponsoring sind viele Vereine in akuter Gefahr", sagte er. "Es steht mehr auf dem Spiel als nur ein paar Fußballspiele. Es geht auch um 56 000 Arbeitsstellen. Dazu kommen 10 000 weitere Jobs in angrenzenden Bereichen."

Dass tatsächlich vom 3. April an weitergespielt wird, glaubt Seifert nicht. Bereits Ende März werden die Proficlubs erneut zusammenkommen. Dann dürfte eine weitere Aussetzung des Spielbetriebes verkündet werden, allein schon aufgrund von behördlichen Auflagen in vielen Bundesländern mindestens bis Ostern. So sind in Hamburg bis zum 30. April alle Veranstaltungen untersagt.