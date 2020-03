Zwei Hamburger nach illegalem Rennen auf der A 1 gestoppt

Lübeck. Nach einem illegalen Autorennen hat die Polizei die Führerscheine von zwei jungen Autofahrern aus Hamburg beschlagnahmt. Der 25 und der 19 Jahre alte Mann sollen mit ihren hoch motorisierten Fahrzeugen auf der Autobahn 1 in Höhe des Autobahnkreuzes Lübeck mit hoher Geschwindigkeit andere Verkehrsteilnehmer gefährdet und genötigt haben, teilte die Polizei am Montag mit. Andere Autofahrer hatten die Polizei am Sonnabend verständigt. Die von der Kontrolle bei Hamberge im Kreis Stormarn überraschten Fahrer erwartet jetzt eine Anzeige wegen eines verbotenen Autorennens.