Schmidt-Bühnen senden Comedy-Show live im Internet

Hamburg. Auch wenn die Schmidt-Theater bis Ende April geschlossen bleiben, wird an der Reeperbahn weiter gespielt: "Schmidtflix - Die Streaming-Show" werde von Dienstag an (17. März) täglich um 20.15 Uhr live im Internet gezeigt, teilte Schmidt-Chef Corny Littmann am Montag in Hamburg mit. Comedian Elke Winter werde gemeinsam mit dem Schmidtchen-Hausherrn Henning Mehrtens täglich neue Gäste empfangen. Angekündigt hätten sich unter anderem schon Kabarettist Wolfgang Trepper, Komiker Werner Momsen und Darsteller aus dem Schmidt-Ensemble.

Dabei seien nicht nur Schmidt-Künstler herzlich eingeladen: "Wir bieten eine virtuelle Bühne für alle, die zurzeit nicht auftreten können - ausdrücklich auch für Künstlerinnen und Künstler aus anderen Häusern", sagte Littmann. Die 45-minütige Show werde ein bunter Mix aus Musik, Comedy, Talk und spontanen Überraschungen. Zu sehen ist "Schmidtflix" auf tivoli.de und den Social-Media-Kanälen des Theaters.