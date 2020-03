64 neue Covid-19-Fälle in Hamburg: Anstieg steht bevor

Hamburg. In Hamburg sind in den vergangenen 24 Stunden 64 weitere Fälle von Erkrankungen mit Covid-19 erfasst worden. Damit erhöhe sich die Gesamtzahl der gemeldeten Fälle auf 260, teilte die Gesundheitsbehörde am Montag in der Hansestadt mit. Wegen der Rückreisewelle aus Risikogebieten sowie aus der Schweiz und Österreich sei in den kommenden Tagen mit einem weiteren deutlichen Anstieg der Fallzahlen zu rechnen.

Bei den 64 neu gemeldeten Fällen besteht nach derzeitigen Informationen überwiegend ein Zusammenhang mit Reiserückkehrern aus einem vom Robert-Koch-Institut (RKI) definierten Risikogebiet oder es handelt sich um Personen, die Kontakt zu bereits bekannten erkrankten Personen hatten. Nach aktuellem Stand befinden sich derzeit in Hamburg 16 Personen aufgrund einer Erkrankung mit Covid-19 in stationärer Behandlung, vier davon auf einer Intensivstation.

Bei dem 76-jährigen Mann, der am vergangenen Freitag in einem Hamburger Altenheim gestorben ist, wurden die Krankheit Covid-19 erst nach dem Tod festgestellt. Nach Angaben der Behörde sei nicht ausgemacht, dass die Krankheit auch die Ursache für seinen Tod war. Das werde noch untersucht. Weitere Ermittlungen laufen. Die Gesundheitsämter hätten alle notwendigen Maßnahmen eingeleitet.