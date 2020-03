Kein Publikumsverkehr mehr bei Arbeitsagentur

Hamburg. Die Agentur für Arbeit in Hamburg hat ihren Publikumsverkehr wegen der Ausbreitung des Coronavirus eingestellt. Alle persönlichen Termine entfielen ohne Rechtsfolgen und müssten nicht abgesagt werden, teilte die Behörde am Montag mit. Um in der aktuellen Lage die wichtigsten Dienstleistungen erbringen zu können, konzentriere sich die Agentur für Arbeit auf die Bearbeitung und Bewilligung von Geldleistungen.

Wer arbeitslos werde, könne sich telefonisch bei der Agentur melden. Anträge auf Grundsicherung könnten formlos in den Briefkasten geworfen werden. Die Telefon- und Online-Kanäle zur Arbeitsagentur würden verstärkt. Den Kunden sollen keine finanziellen Nachteile haben. "So wollen wir einen Beitrag zum Gesundheitsschutz und zum Eindämmen der Pandemie leisten und gleichzeitig die Zahlung von Geldleistungen in dieser schwierigen Lage sicherstellen", sagte Sönke Fock, der Chef der Arbeitsagentur.