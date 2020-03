ESC-Kandidat sieht deutsche Songs der Vorjahre kritisch

Berlin. Der deutsche Kandidat für den diesjährigen Eurovision Song Contest (ESC), Ben Dolic, hat eine klare Haltung zu den oft erfolglosen deutschen Wettbewerbsliedern der vergangenen Jahre. "Es wurde immer das gemacht, was die anderen Länder auch gemacht haben. Und dann ist es schwierig, herauszustechen", sagte der 22-Jährige der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

Dieses Jahr gebe es beim ESC viele Balladen, er habe jedoch mit "The Violent Thing" ein sehr tanzbares Stück. Dolic ist optimistisch: "Es wird eine geile Show. Am Ende muss ich nur die Stimme gut liefern, und dann haben wir eine gute Nummer." Der 65. Eurovision Song Contest soll Mitte Mai in Rotterdam stattfinden.