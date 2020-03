Gesundheitsämter für Betroffene nur schwer erreichbar

Hamburg. Die Gesundheitsämter in Hamburg sind für Betroffene der Coronakrise nur schwer erreichbar. "Die Telefonleitungen sind alle überlastet", sagte ein Betroffener der Deutschen Presse-Agentur am Montag. Er versuche bislang erfolglos, seit Sonntagabend jemanden über die Ärzte-Hotline 116 117 zu erreichen. Auch die Hotline-Nummern der jeweiligen Gesundheitsämter seien völlig überlastet. "Bisher habe ich dort auch noch niemanden erreicht", sagte der Betroffene, der Kontakt mit einer Person hatte, die eventuell mit dem Coronavirus infiziert ist.

Auch sein Hausarzt habe ihm nicht weiterhelfen können. "Dort sagte man mir, ich solle die Hotline-Nummern wählen." Ebenso erging es einem anderen Hamburger, der aus einem Skigebiet in Italien zurückgekehrt war. "Unter der Hotline-Nummer haben wir niemanden erreicht", sagte der 55-Jährige. Ihm konnte jedoch sein Hausarzt helfen. Eine dritte Person habe ihm einen Test nach Hause und wieder zurück in die Praxis gebracht. Einen Tag später stand fest, dass er positiv getestet wurde. Bisher habe sich das Gesundheitsamt noch nicht bei ihm gemeldet, um seine Kontakte zu erfragen.

Bis Sonntag wurden in Hamburg 38 neue Infektionen bestätigt. Damit stieg die Gesamtzahl der Infektionen in der Hansestadt auf 196. "Wegen der derzeitigen Rückreisewelle aus Risikogebieten sowie aus der Schweiz und Österreich erwarten wir in den kommenden Tagen einen deutlichen Anstieg der Fallzahlen", hieß es. Bislang seien aber alle Fälle immer noch abgrenzbar und grundsätzlich nachzuvollziehen.