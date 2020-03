Zahl der Corona-Infizierten mehr als verdoppelt

Kiel. Die Zahl der Corona-Infizierten in Schleswig-Holstein hat sich innerhalb weniger Tage mehr als verdoppelt. Bis einschließlich Sonntag wurden 123 Fälle im nördlichsten Bundesland erfasst, wie das Gesundheitsministerium am Montag in Kiel mitteilte. Am Freitag waren es noch 60 Fälle gewesen.

Nachwiesen wurde eine Infektion mittlerweile auch bei sechs Mitarbeitern des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein (UKSH). Darunter ist eine Kinderärztin, deren Fall bereits in der vergangenen Woche bekannt geworden war, wie ein UKSH-Sprecher der Deutschen Presse-Agentur sagte. Alle Betroffenen sein häuslich isoliert. Unterdessen behandelt die Klinik derzeit einen Covid-19-Patienten.

Über die aktuelle Zahl der Infizierten, die in Schleswig-Holstein insgesamt mit einer Lungenerkrankung in den Krankenhäusern liege, konnte das Ministerium zunächst keine Angaben machen. Vergangene Woche hatte Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) erklärt, es würden zwei Infizierte in Krankenhäusern behandelt.