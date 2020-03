Hamburg. Die erheblichen Einschränkungen des öffentlichen Lebens in Hamburg machen sich bereits bemerkbar: Leere Busse, wesentlich weniger Verkehr und weniger Menschen auf den Straßen. Alle Veranstaltungen werden verboten, Bars, Clubs, Kinos geschlossen. Restaurants dürfen nur noch öffnen, wenn zwischen den Tischen ein Abstand von anderthalb Metern sichergestellt wird. Im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus' kommen täglich neue Einschränkungen hinzu.

Deutsche Grenze nach Dänemark weitgehend geschlossen

Deutschland hat seine Grenze nach Dänemark am Montagmorgen um 8.00 Uhr weitgehend geschlossen. Die Schließung gelte für Touristen und andere Reisende aus dem Ausland, nicht aber für Pendler oder den Güterverkehr, hatte Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Vortag nach einem Telefonat mit Bundesinnenminister Horst Seehofer (CDU) mitgeteilt. Dänemark hatte die Grenze zu Deutschland bereits am Samstag um 12.00 Uhr geschlossen. Ein Verkehrschaos blieb am Montagmorgen zunächst aus.

Diese Regeln gelten für Rückkehrer

Die Hamburger Skiferien sind zu Ende, Tausende Rückkehrer sind an diesem Wochenende in die Hansestadt zurückgekehrt – Spanienurlauber, Skifahrer aus der Schweiz und Österreich. In diesen Ländern wurden in den vergangenen Tagen vom Robert-Koch-Institut Risikogebiete ausgewiesen. Das bedeutet, dass diese Urlauber nicht einfach in ihr Alltagsleben zurückkehren können.

Das müssen Urlauber jetzt beachten: Reisende, die aus einem Risikogebiet zurückkehren, wird dringend empfohlen, sich für die Dauer von 14 Tagen in die freiwillige häusliche Isolation zu begeben. In dieser Zeit sollten sie Kontakte soweit möglich vermeiden. Besonders Kontakte etwa zu Älteren oder chronisch Kranken sollten sie meiden.

Zu den Risikogebieten zählen der Iran, Italien, China (Provinz Hubei inkl. der Stadt Wuhan), Südkorea (Provinz Gyeongsangbuk-do), Frankreich (Region Grand Est mit Elsass, Lothringen, Champagne-Ardenne), Österreich (Bundesland Tirol), Spanien (Madrid) und neu dazugekommen sind USA (Bundesstaaten Kalifornien, Washington und New York, Stand 15. März, 14 Uhr). In Deutschland ist der Landkreis Heinsberg (Nordrhein-Westfalen) betroffen.

Wer aus einem der Risikogebiete zurückkehrt und Krankheitszeichen wie Fieber, Husten oder Atemwegsbeschwerden verspürt, sollte den Arztruf 116 117 anrufen, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Auf keinen Fall sollten Betroffene ohne Absprache einen Arzt oder ein Krankenhaus aufsuchen.

Wer am Montag eigentlich wieder arbeiten müsste, sollte unbedingt vor Dienstantritt telefonisch mit seinem Arbeitgeber Kontakt aufnehmen und die notwendigen Schritte besprechen. Das gilt nach Angaben der Gesundheitsbehörde vor allem für die Urlauber aus den betroffenen Skigebieten in Österreich und der Schweiz, da bei Rückkehrern aus diesen Gebieten in Hamburg und anderen Bundesländern vermehrt Infektionen mit Covid-19 gemeldet wurden.

Bei Arbeitnehmern, die in sogenannten sensiblen Versorgungs- oder Infrastrukturbereichen (etwa im Gesundheitswesen, in der Pflege, bei der Polizei etc.) tätig sind, wird abgewogen, wann sie wieder arbeiten sollen. Beispielsweise, wenn ein nach vier bis sechs Tagen durchgeführter Test negativ ausfällt, müssen sie unter Umständen nicht 14 Tage abwarten. Auch wer aus Ländern zurückkommt, in denen keine Risikogebiete ausgewiesen sind, in denen aber Corona-Infektionen nachgewiesen wurden, sollten vorher mit dem Arbeitgeber Rücksprache halten.

Wer am Virus tatsächlich erkrankt ist, den kann die Behörde laut Infektionsschutzgesetz unter Quarantäne stellen. Ignoriert jemand, dem gegenüber die Behörde angeordnet hat, seine Wohnung nicht zu verlassen, diese Anordnung, stellt das eine Straftat dar. Wer durch seine Missachtung der Anordnung das Virus tatsächlich verbreitet, wird mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren bestraft.

