38 neue Corona-Fälle in Hamburg: Jetzt 196 Infektionen

Hamburg. Die Zahl der Corona-Fälle in Hamburg steigt weiter. Seit Samstag wurden 38 neue Infektionen bestätigt, teilte die Gesundheitsbehörde am Sonntag mit. Damit stieg die Gesamtzahl der Infektionen in der Hansestadt auf 196. "Wegen der derzeitigen Rückreisewelle aus Risikogebieten sowie aus der Schweiz und Österreich erwarten wir in den kommenden Tagen einen deutlichen Anstieg der Fallzahlen", hieß es.

Bei den 38 neuen Fällen bestehe nach derzeitigen Informationen überwiegend ein Zusammenhang mit Reiserückkehrern aus einem vom Robert-Koch-Institut (RKI) definierten Risikogebiet - "oder es handelt sich um Personen, die Kontakt zu bereits bekannten erkrankten Personen hatten", so die Behörde. "Trotz steigender Infektionszahlen und einer zunehmend dynamischen Entwicklung gilt nach wie vor, dass die Fälle immer noch abgrenzbar und grundsätzlich nachverfolgbar sind."