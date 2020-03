CDU und AfD sagen wegen Corona-Krise Fraktionssitzung ab

Hamburg. Aufgrund der aktuellen Entwicklung in der Coronavirus-Krise haben CDU und AfD für Montag angesetzte Sitzungen ihrer Fraktionen in der neuen Hamburgischen Bürgerschaft abgesagt. "Wir haben unsere für morgen geplante Fraktionssitzung abgesagt und auf Mittwoch vor der Bürgerschaft verschoben", sagte der designierte neue CDU-Fraktionsvorsitzende Dennis Thering am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur.

Ursprünglich sollte Thering am Montag zum neuen Fraktionschef gewählt werden. Die Hamburgische Bürgerschaft will am kommenden Mittwoch zu ihrer ersten Sitzung nach der Wahl am 23. Februar zusammenkommen.

Auch die AfD-Fraktion wolle "sich voraussichtlich am Mittwoch zu einer Sitzung treffen, wenn die Bürgerschaft sich konstituiert", sagte deren Sprecher. Zuvor hatten bereits SPD und Grüne ihre eigentlich für Montag geplanten Fraktionssitzungen abgesagt.