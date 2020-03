Weniger Reiseverkehr nach Sylt

Westerland. In Zeiten der Corona-Krise sind am Sonntag weniger Menschen mit Zügen oder dem Auto-Shuttle nach Westerland auf Sylt gereist. Die Nachfrage sei tendenziell geringer als an einem gewöhnlichen Sonntag, teilte ein Sprecher der Deutschen Bahn auf Anfrage mit. Dies betreffe die Autozüge zwischen dem Festland und der beliebten Ferieninsel sowie den Regional- und Fernverkehr. Die Anzahl der Verbindungen insgesamt sei trotz der Corona-Krise gleich geblieben.