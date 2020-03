Hamburg. Im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus' kommen täglich neue Einschränkungen des öffentlichen Lebens hinzu. Das kulturelle Leben in der Stadt steht quasi still. Konzerte und Theateraufführung finden nicht satt, Ausstellung bleiben geschlossen. Auch die Wirtschaft bekommt die Auswirkungen der Corona-Krise zu spüren. Zudem bleiben Schulen und Kindergärten geschlossen. Dies stellt nun auch Eltern vor eine Herausforderung und vor finanzielle Schwierigkeiten, sodass die Elternvertretung auch für Mütter und Väter ein Hilfspaket von der Regierung fordert.

Lesen Sie hier die aktuellen Entwicklungen im Newsblog:

Bäckerei Zeit für Brot in Ottensen schließt das Café

In der Bäckerei Zeit für Brot in Ottensen bleibt das Café geschlossen.

Foto: Hanna-Lotte Mikuteit

Die Bäckerei Zeit für Brot ist ein beliebter Treffpunkt in Ottensen. Besonders morgens sind alle Stühle in dem Café besetzt. Kinder toben durch den Raum. Seit Sonntagmorgen ist damit erstmal Schluss. „Liebe Kunden für eure und unsere Gesundheit! Unsere Produkte gibt es nur noch zum Mitnehmen“ steht auf einem Schild an der Tür. "Eine Vorsichtsmaßnahme", sagt Betriebsleiter Florian Mohaupt. „Das Ziel ist, den Betrieb so lange wie möglich aufrecht zu halten.“ Die Mitarbeiter hinter der Theke tragen Einmalhandschuhe, Bedienbereich und Kasse sind getrennt. Das Sortiment ist eingeschränkt. Schon seit Sonnabend ist der Zugang für die Kunden zu einer Glaswand, hinter der die Bäcker Brot, Brötchen und Kuchen backen, abgesperrt. „Auch wir gehen da nicht mehr rein“, sagt Mohaupt. Er hat angefangen, die Bestellmengen für Mehl hochzufahren. „Die Kunden kaufen jetzt Brot auf Vorrat.“

Elternvertreter fordern Hilfspaket für Mütter und Väter

Der Landeselternausschuss Hamburg fordert wegen der Corona-Krise nicht nur für die Wirtschaft finanzielle Hilfen, sondern auch ein Hilfspaket für die Eltern. Auch Mütter und Väter hätten finanzielle Nachteile, teilweise Existenzsorgen. "Wenn Eltern zuhause bleiben, droht ihnen Verdienstausfall oder gar Weitreichenderes", heißt es in einer Stellungnahme des Landeselternausschusses (LEA) Hamburg.

Die Elternvertreter fordern in einem ersten Schritt, Eltern von den Zuzahlungen zur Kinderbetreuung während der Schließzeit zu befreien. "Dadurch wird den Eltern wenigstens die Möglichkeit gegeben, diese Mittel anteilig für alternative Kinderbetreuung zu nutzen." Die Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration hat angekündigt. in der kommenden Woche Fragen wie diese zu beantworten.

Hamburger Tafeln verzichten auf Lebensmittel aus Supermärkten

Die Hamburger Tafel sammelt keine Lebensmittel mehr bei teilnehmenden Supermärkten und sonstigen Lieferanten. Stattdessen werden die Ausgabestellen mit den Waren des Lagers versorgt, die die Tafel von einigen wenigen, ausgewählten Partnern erhält, wie sie am Freitag in der Hansestadt mitteilte. Damit reagiere die Tafel auf die Besorgnisse bedürftiger Menschen, die sich angesichts des Coronavirus fragten, was aus der Lebensmittelbelieferung werde. Nach Angaben der Tafel sei es möglich, für mehrere Wochen „ähnlich viele Lebensmittel wie bisher zu liefern“. Sie könne aber nicht garantieren, dass Menge und Sortiment in jedem Fall gleich bleibe.

Neben der Logistik ändert die Tafel ihren Personaleinsatz. Dieser soll auf ein Mindestmaß beschränkt werden. Vor allem Freiwillige, die einer Risikogruppe angehören, würden bis auf Weiteres von den Einsätzen befreit werden.

Interaktive Karte zum Coronavirus

SPD und Grüne verschieben Koalitionsverhandlungen

Der für Montag geplante Start der Koalitionsverhandlungen zwischen SPD und Grünen in Hamburg wird wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus' um zwei Wochen verschoben. Das teilten beide Parteien am Sonnabend mit.