Grenzschließung zu Dänemark: Verkehrsbehinderungen erwartet

Kiel. Die schleswig-holsteinische Polizei hat angesichts der bevorstehenden Schließung der Grenze zu Dänemark vor erheblichen Verkehrsbehinderungen gewarnt. Am Samstagmorgen habe es im Grenzbereich zunächst zwar keine Einschränkungen gegeben - wenn die Grenze aber gegen 12.00 Uhr geschlossen werde, rechne man in der Folge mit Staus und Verkehrsbehinderungen, sagte eine Sprecherin am Vormittag.

Dies gilt laut Polizei für alle Straßenübergänge aber auch im Bereich des Hafens Puttgarden. Auf der Bundesautobahn 7 wird der Verkehr nach der Schließung im grenznahen Bereich erst ab- und dann zurückgeleitet.

Die dänische Regierung hatte am Freitag mitgeteilt, dass die Grenze zu Deutschland aufgrund der Corona-Krise ab Samstag 12.00 Uhr bis auf weiteres und bis auf wenige Ausnahmen geschlossen wird. Die schleswig-holsteinische Polizei riet gänzlich von Reisen in das Grenzgebiet sowie von Fahrten nach Dänemark ab.