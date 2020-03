Hamburger Tafel ändert Logistik wegen Coronavirus

Hamburg. Die Hamburger Tafel sammelt keine Lebensmittel mehr bei teilnehmenden Supermärkten und sonstigen Lieferanten. Stattdessen werden die Ausgabestellen mit den Waren des Lagers versorgt, die die Tafel von einigen wenigen, ausgewählten Partnern erhält, wie sie am Freitag in der Hansestadt mitteilte. Damit reagiere die Tafel auf die Besorgnisse bedürftiger Menschen, die sich angesichts des Coronavirus fragten, was aus der Lebensmittelbelieferung werde. Nach Angaben der Tafel sei es möglich, für mehrere Wochen "ähnlich viele Lebensmittel wie bisher zu liefern". Sie könne aber nicht garantieren, dass Menge und Sortiment in jedem Fall gleich bleibe.

Neben der Logistik ändert die Tafel ihren Personaleinsatz. Dieser soll auf ein Mindestmaß beschränkt werden. Vor allem Freiwillige, die einer Risikogruppe angehören, würden bis auf Weiteres von den Einsätzen befreit werden.