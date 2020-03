Staatliche Kultureinrichtungen stellen Betrieb ein

Hamburg. Wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus stellen ab Sonnabend alle staatlichen Hamburger Kultureinrichtungen ihren Betrieb ein. Neben den staatlichen Theatern und Konzerthäusern sowie der Kulturfabrik Kampnagel betrifft die neue Regelung die Häuser der Hamburger Museumsstiftungen: Das sind die Hamburger Kunsthalle, das Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg, das Museum am Rothenbaum, die Häuser der Stiftung Historische Museen Hamburg, das Archäologische Museum Hamburg und die Bergedorfer Museumslandschaft.

Außerdem schließen die Deichtorhallen, das Planetarium und die KZ-Gedenkstätte Neuengamme, wie die Hamburger Kulturbehörde am Freitag mitteilte. Auch die Öffentlichen Bücherhallen stellen ihren Betrieb bis zum 29. März an allen Standorten ein. Der Hamburger Senat hatte am Freitag dazu aufgefordert, "auch auf alle öffentlichen und privaten nicht notwendigen oder zwingend erforderlichen Veranstaltungen mit einer Zahl von unter 1000 Teilnehmern ab sofort zu verzichten".

"Die wirtschaftlichen Folgen dieser Entwicklung sind für staatliche und private Kultureinrichtungen sowie für freischaffende Künstlerinnen und Künstler weitreichend", betonte Carsten Brosda, Hamburgs Senator für Kultur und Medien (SPD). "Deshalb arbeiten wir an schneller und unbürokratischer Hilfe, um die aktuelle für Akteurinnen und Akteure der Kulturszene existenzbedrohende Situation abfedern zu können." Gemeinsam mit dem Bund müsse alles dafür getan werden, um die Kulturlandschaft der Hansestadt in ihrer Vielfalt zu erhalten.

Um auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Künstler und Kulturorte Hamburgs reagieren zu können, prüft die Kulturbehörde nach eigenen Angaben Möglichkeiten, wie Betroffene schnell und unbürokratisch unterstützt werden können. Dazu fänden in den kommenden Tagen Gespräche mit Vertretern von staatlichen und privaten Kultureinrichtungen, privaten Veranstaltern sowie der freien Szene statt.