Tierschutzverein will sich um Tiere von Erkrankten kümmern

Hamburg. Der Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V. (HTV) hat angekündigt, sich um die Haustiere von am Coronavirus erkrankten Personen zu kümmern, wenn diese die Versorgung ihrer Tiere nicht mehr garantieren können. "Wir wollen auch in diesen schwierigen Zeiten ein sicherer Hafen für alle Tiere bleiben", sagte Tierheimleiterin Susanne David am Freitag. Unversorgte Haustiere von Personen, die sich etwa in stationäre Behandlung begeben müssten, sollten demnach der nächstgelegenen Polizeidienststelle gemeldet werden.

Damit das Tierheim aufnahmefähig bleibt und seine Mitarbeiter geschützt werden, habe der Verein sämtliche Gruppenveranstaltungen abgesagt. Das Tierheim an der Süderstraße solle nur noch bei ernsten Anliegen, etwa für Vermittlungen und Tierabgaben, aufgesucht werden. Wer zu den Risikogruppen gehört, werde dringend gebeten, nicht persönlich zu kommen, sondern einen Bevollmächtigten zu schicken.