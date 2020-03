Kiel. Der Bund der Steuerzahler hat die Haushaltspolitik der Jamaika-Koalition kritisiert. Der Verband betrachte es mit Sorge, "dass die Schattenhaushalte in Schleswig-Holstein immer größere Ausmaße annehmen", sagte Verbandspräsident Aloys Altmann der Deutschen Presse-Agentur. In Sondervermögen fließendes Geld werde der politischen Entscheidung durch den Landtag entzogen. "Grundsätzlich begrüßen wir es aber, wenn die Landesregierung versucht, den Investitionsfluss aus dem Landeshaushalt zu verstetigen."

CDU, Grüne und FDP wollen Steuereinnahmen in dreistelliger Millionenhöhe aus dem Haushaltsüberschuss 2019 in Digitalisierung, Klimaschutz und die Kinderbetreuung investieren. In der kommenden Woche will das Parlament einen Nachtragshaushalt beraten. Zu dem satten Plus von 557 Millionen Euro hatten Steuermehreinnahmen (235 Millionen Euro), Minderausgaben bei Personal und Verwaltung (149 Millionen) sowie bei Zinsausgaben (46 Millionen) geführt.

"Aus unserer Sicht ist es fragwürdig, dass die Haushaltsreste überhaupt in dieser Größenordnung entstehen konnten und die Fachministerien die von ihnen geplanten Mittel nicht ausgegeben haben", sagte Altmann. "Offenbar wurden hier Reserven eingeplant, die gar nicht benötigt wurden." Im Gegensatz zum Land hätten viele Städte und Gemeinden nach wie vor bedenkliche Haushaltsdefizite und bräuchten dringend mehr Geld für Investitionen und die Kinderbetreuung. "Wer selbst Reserven anhäuft, hat keine Argumente mehr, die berechtigten Forderungen anderer abzulehnen."

Die Koalition will unter anderem in den Kitaausbau nochmals 40 Millionen Euro zusätzlich stecken. 52 Millionen Euro extra stehen für den Breitbandausbau bereit. 50 Millionen Euro sind für das geplante LNG-Terminal (Brunsbüttel) vorgesehen, 20 Millionen für den Küstenschutz, fast 16 Millionen für den Lärmschutz an der Hinterlandanbindung des Fehmarnbelt-Tunnels.