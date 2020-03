Lübeck: Zum Schutz der Busfahrer nur noch hinten einsteigen

Lübeck. Zum Schutz der Busfahrer vor der Ansteckung mit dem neuartigen Coronavirus dürfen Fahrgäste nicht mehr vorne in Lübeck Linienbusse einsteigen. Diese Regelung gelte von Sonnabend an bis auf weiteres, teilte der Stadtverkehr Lübeck am Freitag mit. Der Fahrerbereich wird nach Angaben des Verkehrsbetriebs mit farbigen Sperrgurten provisorisch vom Fahrgastinnenraum getrennt. Dadurch solle die Ansteckungsgefahr sowohl für das Fahrpersonal als auch für die Fahrgäste verringert werden, sagte eine Sprecherin des Unternehmens.

Der Fahrkartenkauf im Bus ist dann nicht mehr möglich. Fahrgäste werden gebeten, Mehrfahrtenkarten oder vorab im Automaten gekaufte Einzelfahrscheine zu nutzen. Jeden Tag fahren nach Angaben des Unternehmens etwa 100 000 Menschen mit den Bussen des Lübecker Stadtverkehrs.