61 teure Kinderwagen in Hamburg gestohlen: Prozess gestartet

Hamburg. Am Landgericht Hamburg hat am Freitag ein Prozess gegen zwei Männer wegen schweren Bandendiebstahls begonnen. Die 33 und 27 Jahre alten Angeklagten sollen laut Anklage von April bis September 2019 gemeinsam mit mindestens fünf Mittätern 61 hochpreisige Kinderwagen aus den Hausfluren von Mehrfamilienhäusern in Hamburg gestohlen und weiterverkauft haben. Damit sollen sie rund 20 000 Euro erbeutet haben. Einer der Angeklagten muss sich zusätzlich wegen Hehlerei mit Zigarren und Besitz einer halbautomatischen Waffe verantworten. Für den Prozess sind neun weitere Verhandlungstermine geplant.