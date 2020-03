Schmidt-Stiftung schließt Foto-Ausstellung wegen Coronavirus

Hamburg. Die Bundeskanzler-Helmut-Schmidt-Stiftung schließt aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus die Foto-Ausstellung "100 Jahre in 100 Bildern" vorzeitig. Noch bis zum 28. März hätte sie in der Hamburger Innenstadt regulär gehen sollen. Auch die Führungen im Wohnhaus von Helmut und Loki Schmidt in Langenhorn werden bis auf Weiteres ausgesetzt, wie die Schmidt-Stiftung am Freitag mitteilte. Den Angaben zufolge behalten alle Tickets ihre Gültigkeit. Der Betrieb soll so bald wie möglich wieder aufgenommen werden.