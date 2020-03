Aida-Schiffe kommen nur zum Aussteigen nach Hamburg

Hamburg. Die Rostocker Kreuzfahrtreederei Aida Cruises stellt die Fahrten ihrer 14 Schiffe umfassenden Flotte wegen der Ausbreitung des Coronavirus zunächst bis Anfang April ein. In den kommenden drei bis vier Tagen beenden die Schiffe ihre Fahrten an geeigneten Standorten, von denen die Passagiere nach Hause gebracht werden können, wie ein Aida-Sprecher am Freitag der Deutschen Presse-Agentur sagte.

Die beiden Aida-Schiffe "Aidamar" und "Aidaaura" werden am Samstag planmäßig in den Hamburger Hafen einlaufen, sagte ein Reederei-Sprecher. Sie sollen morgens um acht Uhr an den Kreuzfahrt-Terminals in Altona und Steinwerder anlegen, aber keine neuen Passagiere aufnehmen. Die Passagiere an Bord werden die Schiffe in Hamburg verlassen. Wie viele es sind, konnte der Sprecher nicht sagen. Die "Aidamar" verfügt über eine Kapazität von knapp 2200 Passagieren, bei der "Aidaaura" sind es 1266.