Pröpstinnen raten zur Verschiebung von Konfirmationen

Lübeck. Die Pröpstinnen des evangelisch-lutherischen Kirchenkreises Lübeck-Lauenburg, Petra Kallies und Frauke Eiben, haben den Gemeinden des Kirchenkreises empfohlen, alle Gottesdienste bis Ende April abzusagen. Auch Konfirmationen sollten verschoben werden, teilten sie am Freitag mit. Ziel müsse es sein, Schwache zu schützen und Infektionsketten gar nicht erst entstehen zu lassen, hieß es in einer Mitteilung des Kirchenkreises. Zum Kirchenkreis gehören 57 Gemeinden in Lübeck und dem Kreis Herzogtum Lauenburg.