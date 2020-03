Polizei erwischt 145 nicht angeschnallte Autofahrer

Hamburg. In Hamburg hat die Polizei bei einer großangelegten Kontrolle 145 Autofahrer erwischt, die nicht angeschnallt waren. Insgesamt wurden am Donnerstag 669 Fahrzeuge und 705 Insassen überprüft, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Dabei seien auch zwölf Kinder nicht ordnungsgemäß im Auto gesichert gewesen. 40 Fahrern wurde zudem ein Bußgeld auferlegt, weil sie während der Fahrt telefoniert hatten.