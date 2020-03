Hamburg. Der Hamburger Fußballverband (HFV) hat den Spielbetrieb in allen Klassen bis auf Weiteres bis einschließlich 31. März ausgesetzt. Damit reagiert der Verband auf die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus.

"Nach ausführlichen Gesprächen mit den Vorsitzenden der jeweiligen Spielausschüsse und dem geschäftsführenden Präsidium sind wir zu dem Entschluss gekommen, dass eine Generalabsage zum Wohle aller Beteiligten sinnvoll ist", sagte HFV-Präsident Dirk Fischer am Freitag.

Von der Generalabsage betroffen sind auch Freundschafts- und Pokalspiele sowie Lehrveranstaltungen und Auswahlmaßnahmen. Der HFV rate "in aller Deutlichkeit davon ab, in der aktuellen Situation den Trainingsbetrieb fortzuführen", wie es in der Mitteilung hieß.