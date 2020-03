Corona: Nürnberg beantragt Absetzung von St.-Pauli-Spiel

Nürnberg. Der 1. FC Nürnberg hat wegen der Corona-Infektion eines seiner Profis um eine Verschiebung des Zweitligaspiels am Sonntag beim FC St. Pauli gebeten. Der "Club" stellte am Freitag einen entsprechenden Antrag auf Spielabsetzung bei der Deutschen Fußball Liga (DFL), wie die Franken mitteilten. Nachdem der Spieler Fabian Nürnberger (20) positiv auf Sars-CoV-2 getestet worden war, befindet sich die gesamte Mannschaft "ab sofort auf Anweisung der Gesundheitsbehörde für die kommenden 14 Tage in häuslicher Quarantäne", hieß es in einer Mitteilung. Weitere Tests stehen noch aus. Nürnberger gehe es gut, er weise bislang keine Symptome auf.