Hamburger Erzbistum sagt alle Gottesdienste am Wochenende ab

Hamburg. Wegen der Ausbreitung des Coronavirus hat das Erzbistum Hamburg alle katholischen Gottesdienste am Samstag und Sonntag abgesagt. Die sogenannte Sonntagspflicht sei aufgehoben, hieß es am Freitag in einem von Domkapitular Berthold Bonekamp unterzeichneten Brief an alle Pfarreien und Mitarbeiter. "Alle Gottesdienste und Veranstaltungen im gesamten Erzbistum Hamburg sind abzusagen!", lautet die Anweisung. Taufen und Trauungen seien allerdings nicht in jedem Fall zu verschieben, wenn die Feier in einem kleineren Kreis stattfinde.

Über die Verlängerung der Gottesdienstabsage werde Erzbischof Stefan Heße in der kommenden Woche entscheiden. Bohnekamp rief dazu auf, insbesondere für die Erkrankten zu beten. Er regte an, Hausandachten zu feiern oder Gottesdienste über Radio und Fernsehen zu verfolgen. Zum Erzbistum Hamburg gehören rund 400 000 Katholiken in Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg.