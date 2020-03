Wegen Corona: Kabinett berät Vorgehen am Freitag in Kiel

Kiel. Schleswig-Holsteins Landesregierung will am Freitagnachmittag in einer Sondersitzung in Kiel über das weitere Vorgehen in Sachen Coronavirus beraten. Gegenstand der Beratungen werden mögliche weitergehende Maßnahmen im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus sein, zu denen auch Schul- und Kitaschließungen gehören können, wie Regierungssprecher Peter Höver am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur sagte. Die Landesregierung will bei dem Treffen mögliche Maßnahmen sorgfältig beraten und zu einer Entscheidung kommen.

Bis Donnerstag waren im Norden 32 Menschen an Covid-19 erkrankt, zwei von ihnen müssen im Krankenhaus behandelt werden.