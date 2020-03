Weiterer Corona-Fall bei Führungsakademie der Bundeswehr

Hamburg. Die Zahl der Corona-Fälle an der Führungsakademie der Bundeswehr (FüAk) ist um einen auf vier gestiegen. Die Lehrbetrieb der Akademie bleibe vorerst weiter bis Freitag kommender Wochen eingestellt, teilte die Bundeswehr am Donnerstag mit. Dies betreffe die Clausewitz-Kaserne in Blankenese und die Generalleutnant-Graf-von-Baudissin-Kaserne in Osdorf. Zudem seien alle bis Ende des Monats geplanten Dienst- und Ausbildungsreisen storniert und alle Veranstaltungen an der Akademie bis Ende April abgesagt worden.

Die Akademie war bereits am Dienstag geschlossen worden, nachdem drei Angehörige positiv auf das neue Coronavirus getestet worden waren. Alle Infizierten würden vom Sanitätsdienst der Bundeswehr versorgt. "Ihnen geht es gut", hieß es.

Schon am Montag waren rund 350 Angehörige der Akademie mit der Aufforderung nach Hause geschickt, Außenkontakte zu vermeiden und keine öffentlichen Verkehrsmittel zu benutzen. Die Soldatinnen und Soldaten sowie die zivilen Mitarbeiter sind seither in häuslicher Isolation, unterkunftspflichtige Soldaten in der Kaserne untergebracht.