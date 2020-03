Deutscher Radiopreis: elfte Verleihung im Herbst

Hamburg. Der Deutsche Radiopreis soll auch dieses Jahr wieder in Hamburg verliehen werden. Das haben die Stifter und Kooperationspartner entschieden, wie der Norddeutsche Rundfunk am Donnerstag in Hamburg mitteilte. Die festliche Gala ist für September geplant und soll erneut im Hafen der Hansestadt ausgerichtet werden. Zugleich wurde die neue Vorsitzende des Radiopreis-Beirats bekannt gegeben: NDR-Programmdirektorin Katja Marx übernimmt das Amt von Joachim Knuth, der seit Januar NDR-Intendant ist.

2019 hatte es für den Preis 442 Einreichungen von 154 Radioprogrammen gegeben - so viele wie nie zuvor in seiner bislang zehnjährigen Geschichte. Der deutsche Radiopreis wurde zuletzt in zwölf Kategorien vergeben, darunter beste Reportage, beste Radiocomedy und 2019 erstmalig der beste Podcast. Die Preise sind undotiert. Ausgezeichnet werden Angebote oder Personen, die "in besonderer Weise durch ihre Qualität die Stärken und Möglichkeiten des Mediums vorführen und hervorheben und die damit auch beispielhaft wirken".