Über 45 Sturmeinsätze der Feuerwehr, Baum auf Haus gestürzt

Hamburg. Wegen heftiger Sturmböen ist die Hamburger Feuerwehr am Donnerstag zu mehr als 45 Einsätzen ausgerückt. "Die Sturmböen haben uns den einen oder anderen Einsatz beschert", sagte ein Feuerwehrsprecher in Hamburg. In einem Fall war ein Baum auf ein Reihenhaus in Hamburg-Rahlstedt gestürzt und hatte den Dachstuhl des Gebäudes zerstört. Verletzt wurde ersten Angaben zufolge niemand. Ein Statiker sollte am Nachmittag die Lage am Haus prüfen. Vorsichtshalber waren auch zwei benachbarte Häuser evakuiert worden.

In den übrigen Fällen waren dagegen zumeist gelockerte Dachziegel, herabgestürzte Äste oder geneigte beziehungsweise umgestürzte Bäume der Grund für die Feuerwehreinsätze.

Für Donnerstag hatte der Deutsche Wetterdienst tagsüber teils schwere Sturmböen für die Hansestadt erwartet. In der Nacht zum Freitag sollte sich der Wind abschwächen und zum Morgen hin wieder zunehmen.