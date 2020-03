Coronavirus stoppt Veranstaltungen in Barclaycard-Arena

Hamburg. Im Zusammenhang mit den Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus haben die Betreiber der Hamburger Barclaycard-Arena geplante Konzerte und Sportevents abgesagt. "Leider müssen wir zum jetzigen Zeitpunkt davon ausgehen, dass aufgrund des angekündigten Veranstaltungsverbotes der Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz in Hamburg vorerst bis zum 30. April 2020 keine öffentlichen Veranstaltungen in der Barclaycard Arena stattfinden werden", teilte die Anschutz Entertainment Group am Donnerstag auf ihrer Internetseite mit.

Betroffen ist laut Programm auch erneut der britische Popsänger James Blunt, der am Samstag auftreten sollte. Er hatte bereits am Mittwochabend im Großen Saal der Elbphilharmonie auf Zuschauer verzichten müssen. Sein Konzert wurde live im Internet übertragen. Die 2002 eröffnete Barclaycard Arena fasst bis zu 15 000 Zuschauer.