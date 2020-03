Coronavirus: Verband sagt alle Amateur-Fußballspiele ab

Kiel. Schleswig-Holsteins Fußballverband (SHFV) hat wegen des neuartigen Coronavirus die Partien aller Spielklassen von der Oberliga abwärts bis einschließlich 22. März abgesagt. Das betrifft sämtliche Altersklassen. "In Absprache mit den Vorsitzenden der jeweiligen Spielausschüsse sind wir zu dem Entschluss gekommen, dass eine Generalabsage zum Wohle aller Beteiligten unumgänglich ist", sagte Verbandspräsident Uwe Döring am Donnerstag. "Jedes Wochenende werden in Schleswig-Holstein rund 2500 Fußballspiele ausgetragen." Vor allem auf dem Platz, aber auch auf den Zuschauerrängen herrsche ein erhöhtes Infektionsrisiko.

Neben den Partien des regulären Spielbetriebs sind von der Generalabsage auch Freundschaftsspiele betroffen. Alle Vereine sollen aktiv prüfen, ob es Spieler in ihren Mannschaften gibt, die in den vergangenen zwei Wochen aus einem Risikogebiet zurückgekehrt sind und diese - unabhängig von etwaigen Symptomen - nicht an einem etwaigen Trainingsbetrieb teilnehmen lassen. Auch die laufenden Trainerausbildungen in den Kreisen und in Malente wird bis einschließlich 22. März ausgesetzt.