Sturmflutwarnung für Hamburg und Nordseeküste

Hamburg. Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie warnt vor einer Sturmflut an der deutschen Nordseeküste und in Hamburg. Am Pegel St. Pauli werde das Nachmittagshochwasser am Donnerstag 1,50 Meter über dem mittleren Hochwasser liegen, hieß es in der Wasserstandsvorhersage. Die Gefahr bestehe bis etwa 18.40 Uhr. Für die Deiche sind solche Fluten in dieser Höhe gewöhnlich kein Problem. Tiefliegende Gebiete wie der St.-Pauli-Fischmarkt werden jedoch überschwemmt. Autos müssen von solchen Flächen entfernt werden.